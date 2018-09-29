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  3. 29 Eylül 2018 12:10

Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti.

Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti.


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Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi.


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Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

İçerisinde enginar, zeytin ve zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi.


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Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



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