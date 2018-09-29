Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti.
Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti.
Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi.
İçerisinde enginar, zeytin ve zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi.