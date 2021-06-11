Milyonlar bu haberi bekliyordu: DSÖ'den normalleşme açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, aşı yaptırdıktan sonra maske takılıp takılmaması gerektiği hakkında bilgiler verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılık takılmayacağına ilişkin konuştu.
Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.
DSÖ sözcüsü, maskenin takılması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz." dedi.
"Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü önlemede çok iyi." diyen Harris, iki doz aşı yaptıranların maske takmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Harris, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu." diye konuştu.