Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber: 30 Haziran'da sona eriyor
İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi gereğince işverenlere getirilen ücretsiz izne gönderme hakkı 30 Haziran’da sona eriyor.
Türkiye Haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girmiş olacak. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler olacak.
Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile fesih yasağı getirilmişti. Bu yasak daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.
HAK TANINMIŞTI
Fesih yasağının yani işten çıkartma yasağının olması işverenler açısından bir zorluk oluşturacağı için yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımıştı.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre yasa gereği ücretsiz izin tek taraflı olamazken burada işveren ve işçinin karşılıklı rızası aranıyor. Ancak bu dönemde fesih yasağı olduğu için bu hak geçici olarak tanındı.