Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek
Hürriyet'in haberine göre; İşte tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sürecinde Türkiye'de çalışanların iş yaşamına ilişkin merak ettiği sorular ve cevapları...
Hürriyet'in haberine göre; İşte tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sürecinde Türkiye'de çalışanların iş yaşamına ilişkin merak ettiği sorular ve cevapları...
Soru: Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayabilir? Hiçbir yerde haber yok bu konuda Mücahit T.
Cevap: Yeni yayımlanan genelge ile kamuda çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak ve görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Özel sektörde ise durum biraz daha farklı. Eğer işveren çalışma kararı almışsa, kronik hastalığı olanlar işvereni ile konuşarak, işbaşı yapabilir.