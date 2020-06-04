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  3. 04 Haziran 2020 13:01

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Hürriyet'in haberine göre; İşte tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sürecinde Türkiye'de çalışanların iş yaşamına ilişkin merak ettiği sorular ve cevapları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Hürriyet'in haberine göre; İşte tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sürecinde Türkiye'de çalışanların iş yaşamına ilişkin merak ettiği sorular ve cevapları...

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Soru: Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayabilir? Hiçbir yerde haber yok bu konuda Mücahit T.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Cevap: Yeni yayımlanan genelge ile kamuda çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak ve görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Özel sektörde ise durum biraz daha farklı. Eğer işveren çalışma kararı almışsa, kronik hastalığı olanlar işvereni ile konuşarak, işbaşı yapabilir.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Soru: Çalışmış olduğumuz bir firma sokağa çıkma yasağından dolayı çalışmadığımız günleri, bir ayda 10 günümüzü, resmi tatilleri de kesti. İşverene, işi bırakmak istiyorum dedim, istifa dilekçeni yaz gönder dedi. Gönderdim, çalışmak zorundasınız diyor. Dava açma hakkım var mı? Resul Ç.

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