Milyonlarca çalışanın ''ah keşke'' dediği 100 şirket belli oldu

Dünyaca ünlü Fortune dergisi, ABD'de çalışmak için en iyi 100 şirketi belirlediği listesini yayınladı. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesinde bu sene de yine aynı şirket var...

İşte ABD için çalışmak için en iyi 100 şirket...