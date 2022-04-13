Milyonlarca çalışanın ''ah keşke'' dediği 100 şirket belli oldu
Dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Fortune çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi.
Dünyaca ünlü Fortune dergisi, ABD'de çalışmak için en iyi 100 şirketi belirlediği listesini yayınladı. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesinde bu sene de yine aynı şirket var...
İşte ABD için çalışmak için en iyi 100 şirket...
1 / 51
100 FedEx
99 Dow
2 / 51
98 CarMax
97 CrowdStrike Holdings
3 / 51
96 T-Mobile US
95 Nugget Market
4 / 51