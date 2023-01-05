Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı

Rakamların açıklanması sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2023 zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi.