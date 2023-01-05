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  4. Müjde dediler ama... Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı

Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı

Enflasyona göre yüzde 16,47 oranında zam alması beklenen milyonlarca memur emeklisi için zam önce %25 ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak açıklamıştı. Bu zam oranı açıklandı ama tartışmalar bitmedi. İşin en acı faturası ise milyonlarca emekli memurun 21 yıllık kaybı hesaplanınca ortaya çıktı.

Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı - Resim: 1

Milyonlarca çalışan memur ve emekli memuru ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

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Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı - Resim: 2

Rakamların açıklanması sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2023 zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi.

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Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı - Resim: 3

Söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memur emeklileri 21 yılda asgari ücretli oldu. En düşük memur emekli aylığı 21 yılda asgari ücretin iki katından asgari ücret seviyesine geriledi" dedi.

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Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı - Resim: 4

Çelik, "2002'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 104 üzerindeydi, 2023'te sadece yüzde 1 üstünde. Yüzde 30 zammın anlamı bu" ifadelerini kullandı.

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