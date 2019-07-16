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  3. 16 Temmuz 2019 10:56

Emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak ?

Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları belli olmuştu. Zamlı maaşlar yarından itibaren hesaplara yatacak.

Emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak ?

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak.

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Emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak ?

28 Temmuz’a kadar sürecek

Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.

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Emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak ?

Emekli maaşları ne zaman?

Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor.

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Emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak ?

SSK emeklisi için:

Tahsis numarasının son rakamı

-9 olanlara her ayın 17’sinde

-7 olanlara her ayın 18’inde

-5 olanlara her ayın 19’unda

-3 olanlara her ayın 20’sinde

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