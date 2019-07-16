Emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak ?
Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları belli olmuştu. Zamlı maaşlar yarından itibaren hesaplara yatacak.
12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak.
28 Temmuz’a kadar sürecek
Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.
Emekli maaşları ne zaman?
Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor.