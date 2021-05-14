Milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi: Olası maaşlar belli oldu
Milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarını zamlı olarak alırken bu yıl uygulanacak ikinci zam merak konusu oldu.
Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.
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Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.
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Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;
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Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.
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