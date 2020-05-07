Milyonlarca kişi parasını çekti! Kredi kampanyasını kaçırmayın
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankalarının vatandaşlarına sağladığı kolaylıklardan biri olan Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi ödemeleri başladı. Başvuran milyonlarca kişi paralarını kolaylıkla bankaya girmeden ATM'den çekiyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyasına devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı krediye yoğun ilgi devam ediyor.
BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor. Başvuru linki: www.ziraatbank.com.tr
Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor. Başvuru linki: https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr