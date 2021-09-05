Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi
Bir ay daha uzatılan yapılandırma, kredili emeklilik ile birlikte indirimli emekli olmanın da yolunu açıyor. Geçmiş Bağ-Kur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek.
Resmi Gazete'de yer alan kararda 31 Ağustos'ta sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti.
Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek. Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecek? İşte cevabı...
Ağustos'un 31'inde son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor.
Kredi ile emekliliğin detaylarını bu köşede anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan diğer bir emeklilik avantajlarının detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bu günleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyor.