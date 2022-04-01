Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde: Bayram ikramiyesi ve Temmuz zamlarında son durum

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.