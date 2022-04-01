Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde: Bayram ikramiyesi ve Temmuz zamlarında son durum
Milyonlarca memur ve emekli, bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarını bekliyor. İşte bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarında son durum...
Memur ve emekliler, bayram ikramiyesi ve maaş zamlarındaki son durumu merak ediyor. Yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken, bayram ikramiyelerinin yanı sıra Temmuz'da yapılacak ilave zamların ne kadar olacağı henüz netleşmedi.
Bayram ikramiyeleri için tarihin açıklanması beklenirken; Temmuz zammı ise şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu. İşte bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarında son durum...
BAYRAM İKRAMİYESİ VE TEMMUZ ZAMMI
Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor
EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.