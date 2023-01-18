Milyonlarca memurun beklediği maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Elitaş, 13 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."