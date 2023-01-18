Milyonlarca memurun beklediği maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
Memur ve emekli maaşına yapılacak olan zam oranları belli olurken gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların maaş farkı için ödeme tarihini verdi.
Memur ve emekli maaşlarına gelecek olan zam oranlarının netleşmesi sonrası gözler zamlı maaşların yatacağa tarihe çevrilmişti. Emeklilerin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başlarken memur zamlı maaşları hesaplamadan dolayı gecikmişti. Gelen son dakika bilgisi ise milyonlarca memuru heyecana boğdu. 14 günlük maaş farkları ödemesi için de tarih belli oldu.
Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi ve ödeme tarihi hakkında tarih verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Elitaş, 13 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun içeriği şöyle;