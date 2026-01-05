Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu

Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartları, yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği kıskacında milyonlar ay sonunu getiremez hale gelirken tüm çalışanlar ve emeklilerin gözü 2026 yılı zamlarına çevrilmiş durumdaydı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.