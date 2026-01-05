Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Aralık 2025 enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte endüşük SSK emeklisi ve en düşük memur emeklisi maaşları da belli oldu ve 2026 yılı yeni maaş tablosu ortaya çıktı.
Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartları, yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği kıskacında milyonlar ay sonunu getiremez hale gelirken tüm çalışanlar ve emeklilerin gözü 2026 yılı zamlarına çevrilmiş durumdaydı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin 2026’nın ilk yarısında alacağı zam oranını belirledi.
Rakamlar birikimli olarak hesaplandığında ocak ayında işçi emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin maaşına enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmeden doğan farkın da eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,6 zam yapılacak. Ayrıca memur ve memur emeklisinin maaşına 1000 TL'de ek yapılacak.