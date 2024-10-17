Milyonlarca sürücünün ehliyeti geçersiz sayılacak

YETKİLİLER BAŞVURU YOĞUNLUĞU İÇİN UYARDI

Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.