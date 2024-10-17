Milyonlarca sürücünün ehliyeti geçersiz sayılacak
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre yıl sonunda dolacak. Sürücü belgesini yenilemeyen sürücülere yaptırım uygulanacak. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar...
Eski tip ehliyeti olan sürücüler ehliyetlerini yenilemek nüfus müdürlüklerinin yolunu tutmaya başladı. Yıl sonu kadar yenilenmesi gereken sürücü belgeleri için yetkililerden yoğunluk uyarısı geldi. Ehliyetini yenilemeyenlerin ise eski tip ehliyetleri geçersiz sayılacak.
EHLİYET YENİLEME İÇİN ZAMAN DARALIYOR
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Buna göre; Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE DOLULUK ORANLARI ARTIYOR
Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, bulundukları il ve ilçelerin nüfus müdürlükleri üzerinden randevu almakta zorlanmaya başladı. İstanbul'da bazı ilçelerin nüfus müdürlüklerinde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, en erken randevu ise 1 hafta sonraya veriliyor.
YETKİLİLER BAŞVURU YOĞUNLUĞU İÇİN UYARDI
Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.