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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim gibi düzenleme: Araç alkol kilidi zorunlu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hizmet araçlarına ilişkin ulaşım güvenliği düzenlemelerini içeren yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: DHA
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim gibi düzenleme: Araç alkol kilidi zorunlu oldu - Resim: 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, yönetmeliğin getirdiği zorunlulukları şöyle anlattı:

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim gibi düzenleme: Araç alkol kilidi zorunlu oldu - Resim: 2

"Akıllı Hız Destek Sistemi; sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim gibi düzenleme: Araç alkol kilidi zorunlu oldu - Resim: 3

Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi; sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur.


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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim gibi düzenleme: Araç alkol kilidi zorunlu oldu - Resim: 4

Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi; sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur.

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