Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim gibi düzenleme: Araç alkol kilidi zorunlu oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hizmet araçlarına ilişkin ulaşım güvenliği düzenlemelerini içeren yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, yönetmeliğin getirdiği zorunlulukları şöyle anlattı:
"Akıllı Hız Destek Sistemi; sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur.
Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi; sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur.
Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi; sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur.