Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti !

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığını belirten Hasan Aras, gece yarısında kuyruğa girdiğini ve gümrüğe henüz ulaşamadığını söyledi. Gurbetçilerin her yıl kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını dile getiren Aras, "Türkiye tatilimiz çok güzel geçti ama sonu berbat. Gümrüğün çilesine bir çare bulunması lazım. Gece 04.00'te geldik, daha gümrüğü göremedik. En az 8 kilometre de gümrüğe var. Kaç saatte çıkacağız, bilmiyorum" dedi.



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Yunus Ceylan ise sabah saatlerinde kuyruğa girdiğini anlatarak, uçak bileti fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Ceylan, "Fiyatlar çok yüksek olduğu için otomobille geliyoruz. Sezonda daha uygun rakamlara çekilirse ben paramı Türkiye'de harcayacağım. Gelirken de Sırbistan'dan Bulgaristan'a 11 saat bekleyerek geçiş yaptık. Memleketini en çok seven gurbetçiler ama türlü çilesini de çeken onlar" diye konuştu.