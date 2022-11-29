Milyonları heyecanlandıran açıklama: EYT için tarih verdi

EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Dünkü kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecan yaratırken, emeklilik için bekleyen milyonlar düzenlemenin çıkacağı tarihe kilitlendi. Daha önceki açıklamalarda Aralık ayında Meclis'e geleceği belirtilen EYT düzenlemesi için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Bütçe görüşmelerinin sona ereceği tarihe işaret eden TBMM Başkanı Şentop, "Ertesi günden itibaren takvime sığdırılması mümkündür" diye konuştu.