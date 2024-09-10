Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu veri, emekli ve memur maaş artışları için de önemli bir gösterge teşkil ediyor. Asgari ücretle çalışanlar da bu rakamlara odaklanmış durumda.