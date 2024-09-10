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Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yapılan enflasyon tahminleri sonucunda 2025 asgari ücret zammı için rakamlar netleşti.

Kaynak: GerçekGündem
Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 1

Merkez Bankası’nın ve diğer kurumların değerlendirmelerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olması bekleniyor. OVP’de bu oran yüzde 41,5 olarak güncellendi.

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Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 2

Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu veri, emekli ve memur maaş artışları için de önemli bir gösterge teşkil ediyor. Asgari ücretle çalışanlar da bu rakamlara odaklanmış durumda.

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Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 3

Asgari ücret, doğrudan enflasyon verileriyle belirlenmemekle birlikte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında enflasyon oranları önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.

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Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 4

2024 yılında ara zam yapılmadığı için, yıllık enflasyon oranı bu yıl asgari ücretin belirlenmesinde belirleyici bir rol oynayacak.

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