Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yapılan enflasyon tahminleri sonucunda 2025 asgari ücret zammı için rakamlar netleşti.
Merkez Bankası’nın ve diğer kurumların değerlendirmelerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olması bekleniyor. OVP’de bu oran yüzde 41,5 olarak güncellendi.
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Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu veri, emekli ve memur maaş artışları için de önemli bir gösterge teşkil ediyor. Asgari ücretle çalışanlar da bu rakamlara odaklanmış durumda.
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Asgari ücret, doğrudan enflasyon verileriyle belirlenmemekle birlikte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında enflasyon oranları önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.
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2024 yılında ara zam yapılmadığı için, yıllık enflasyon oranı bu yıl asgari ücretin belirlenmesinde belirleyici bir rol oynayacak.
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