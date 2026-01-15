Milyonları İlgilendiriyor... Hem tüm çalışanlar, hem de SSK ve BağKur emeklilerine 2026 uyarısı
Türkiye'de çalışanların ve emeklilerin geçim derdi her geçen gün daha da büyürken, emeklilerin ve asgari ücretlilerin maaş artışları da beklentilerin altında kalması büyük tepki çekmişti. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanları ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerini 2026 yılında bekleyen kötü haberi duyurdu. Erdursun ayrıca "Maaşlar artıyor ama alım gücü neden düşüyor?" sorusuna da yanıt verdi.
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, bugün TBMM'de görüşülmeye başlayacak olan ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören yasa teklifiyla birlikte yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşının da etkileneceğini belirtti.
Dünya gazetesindeki köşe yazısında konuyu değerlendiren Özgür Erdursun emekli maaşları arasındaki farkın giderek daraldığını ve bu daralmanın sosyal güvenlik sisteminde yeni sorunlara yol açabileceğinı söyledi.
Erdursun, Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin 22 bin 104 TL'den 28 bin 075 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak aynı dönemde en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseleceğini işaret ederek "İlk bakışta bu artışlar önemli gibi görünüyor” değerlendirmesi yaptı.
Milyonlarca emeklinin aylığına yalnızca yüzde 12,19 oranında artış yapıldığına dikkat çeken Erdursun, bu artış oranının resmi enflasyon farkını yansıttığını, hayat pahalılığını telafi etmediğini vurgulayan Özgür Erdursun en düşük emekli aylığına yüzde 12,9 yerine yüzde 18,48 oranında artış yapılmasının alım gücünü artırmadığını belirterek en düşük aylık dışındaki emekliler için düzenleme yapılmamasının yeni bir bozulma yarattığını ifade etti.