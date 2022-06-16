Milyonların beklediği asgari ücret zammında son gelişme! Prim desteği: Asgari ücret ne kadar olacak?
Enflasyonun yükselişi ve alım gücünün düşüşüyle memurlara ve emeklilere yapılacak olan enflasyon farkı zammının asgari ücretlilere de gelmesi beklenirken masadaki formüller tartışılmaya devam ediyor. İşte asgari ücret zammında son durum...
Asgari ücret 2022 yılı başında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Enflasyonun yükselişi ve alım gücünün düşüşüyle memurlara ve emeklilere yapılacak olan enflasyon farkı zammının asgari ücretlilere de gelmesi bekleniyor. Kulislerde dolaşan bir rakam da 5900 liraya çıkacağı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı?
Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.