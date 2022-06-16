Milyonların beklediği asgari ücret zammında son gelişme! Prim desteği: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 yılı başında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Enflasyonun yükselişi ve alım gücünün düşüşüyle memurlara ve emeklilere yapılacak olan enflasyon farkı zammının asgari ücretlilere de gelmesi bekleniyor. Kulislerde dolaşan bir rakam da 5900 liraya çıkacağı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor. İşte detaylar...