Milyonların hayalindeki iş için 4 kriter açıklandı
Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, başarı elde etmek için çalışanlarda olması gereken 4 önemli özelliği de dile getirdi. İşte öğrencilere, iş hayatındayken etraflarındaki dünyayla ilgilenmelerinin şart olduğunu söyleyen Cook'a göre, Apple'da çalışanlarda olması gereken 4 önemli özellik...
Apple CEO’su Tim Cook, Apple Store’ları, şirket ofislerini ve daha fazlasını ziyaret etmek için Avrupa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Başarılı iş insanı, Napoli Federico II Üniversitesi’nden de İnovasyon ve Uluslararası Yönetim alanında fahri yüksek lisans derecesi aldı.
ShiftDelete'in haberine göre; üniversitede derecesini aldıktan sonra Cook, öğrencilerle de bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere, iş hayatındayken etraflarındaki dünyayla ilgilenmelerinin şart olduğunu söyleyen Apple CEO’su Tim Cook, başarı elde etmek için çalışanlarda olması gereken 4 önemli özelliği de dile getirdi.
Öğrencilere, iş hayatındayken etraflarındaki dünyayla ilgilenmelerinin şart olduğunu söyleyen Apple CEO’su Tim Cook, başarı elde etmek için çalışanlarda olması gereken 4 önemli özelliği de dile getirdi.
Çalışanlarda aradıkları dört özelliği belirten Tim Cook, bu konuda ileride Apple’da çalışmak isteyenlere de ipuçları verdi. Apple CEO’su şirketlerinde yer vermek için çalışanlarında iş birliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık özelliklerinin yer alması gerektiğini belirtti.