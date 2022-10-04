Milyonların hayalindeki iş için 4 kriter açıklandı

ShiftDelete'in haberine göre; üniversitede derecesini aldıktan sonra Cook, öğrencilerle de bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere, iş hayatındayken etraflarındaki dünyayla ilgilenmelerinin şart olduğunu söyleyen Apple CEO’su Tim Cook, başarı elde etmek için çalışanlarda olması gereken 4 önemli özelliği de dile getirdi.