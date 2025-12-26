Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp
Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği bir çiftlikten kaçıp karayoluna çıkan 8 yarış atı, araçların çarpması sonucu öldü. Yaşanan kazalarda 2 kişi de yaralanırken çok sayıda atın da kayıp olduğu öğrenildi...
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. İşletme içerisindeki bulunan ve sayısı öğrenilemeyen yarış tayları bir anda kaçtı.
Malatya-Kayseri karayoluna çıkan taylardan 8'i yoldan geçen araçların çarpması sonucu öldü.
Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, polis, jandarma ve belediye ile karayolları ekipleri sevk edildi.
Araçların altında kalan taylar, ekipler tarafından çıkarılırken, yaralanan bazı taylar ise tedavi edilmek üzere işletmeye götürüldü.
