Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette

Caminin eski imamı İsmail Eroğlu, "Camimiz, eski ismiyle Abdüsselam Camii olarak bilinir. Cami, İzmit'teki Yeni Cuma Camii'nin inşası sırasında arta kalan malzemeleriyle yapılmıştır. Küçük bir mescidimiz var. Maneviyatı bol olan bu camimizin içerisinde bütün cemaatimiz huzur içinde namazını eda etmektedir. Ancak bütün mescitlerde olduğu gibi bizim camimizde de gençlerimiz az da olsa geliyor. Gençlerimizin camilere gelmelerini teşvik etmek için gerek görevlilerin gerekse anne babanın onları teşvik etmesi lazım" dedi.