Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nde tepki çeken manzara

“BU DÜKKÂNLAR NE AMAÇLA YAPILDI?”

Edirne’nin merkezinde sağlıklı bir otoparkın olmamasının sorunlara neden olduğunu ifade eden esnaf Enver Tetik, “Edirne’yi besleyen çevre esnafının faydalandığı tek park yeri burasıydı. Yeni bir otopark için henüz bir çalışma yapılmadı ve en başta yapılması gereken şey belki de en sona bırakıldı. Burada yaşanan bir mağduriyet var hem gelen ziyaretçiler hem de ticaretle uğraşan esnaf için. Cami için yapılan bu dükkânlar ne amaçla yapıldı, neye hizmet edecek? Bunlar kamuoyuna açıklanması gereken şeylerdir ki bu kadar önemli bir yapının etrafına böyle bir yapının yapılması da doğru mudur? Bu da bir tartışma konusudur. Bizim kanaatimizce bu dükkânlar görüntüyü de bozuyor. Yetkililerden bu dükkânların ne amaçla yapıldığı, çevreye ne gibi faydaları olacağı gibi konular hakkında bir açıklama bekliyoruz" dedi.