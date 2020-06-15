Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü
Saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada bir minibüs Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon’dan Elazığ’a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri’ne uçtu.
8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri’nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.