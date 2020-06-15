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  3. 15 Haziran 2020 22:54

Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü

Saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada bir minibüs Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon’dan Elazığ’a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri’ne uçtu.

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Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü

8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü

Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri’nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

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Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü

Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri’nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.

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