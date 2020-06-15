Minibüs Fırat Nehri'ne uçtu: 2 kişi öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon’dan Elazığ’a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri’ne uçtu.

