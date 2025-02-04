Minibüsçülerin beyzbol sopalı kavgası ölümle bitti
İstanbul Büyükçekmece'de minibüs şoförleri arasında yolcu sebebiyle tartışma çıktı. Kafasına beyzbol sopasıyla darbe alan N.B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. N.B.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Olay 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan-istanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri N.B. (61) ve Ç.U. (40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.U., beyzbol sopasıyla B.'ye saldırdı.
Kafasına darbe alarak yaralanan N.B. yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, N.B.'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILDI
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen B.'ın cenazesine, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin, otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacağı öğrenildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen B.'ın cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Şoförler arasındaki kavga bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ç.U.'nun beyzbol sopası ile N.B.'ye vurduğu ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırdığı anlar yer alıyor. (DHA)