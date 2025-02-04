Minibüsçülerin beyzbol sopalı kavgası ölümle bitti

Kafasına darbe alarak yaralanan N.B. yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, N.B.'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.