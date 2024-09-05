  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı

Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı

İran uyruklu turist, binmiş olduğu dolmuşta kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı.

Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı - Resim: 1

Sarıyer'de bindiği minibüste cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü çeken İranlı turist, vatandaşların fark etmesi üzerine yakalandı.

1 / 7
Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı - Resim: 2

Telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda görüntü bulunan turist gözaltına alındı.

2 / 7
Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı - Resim: 3

Olay dün saat 12.50 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye’ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti.

3 / 7
Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı - Resim: 4

Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi. 

4 / 7