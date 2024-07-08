Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu
İstanbul Bahçelievler'de minibüste iki grup arasında kavga çıktı. Minibüsten inen tarafların yumruk yumruğa kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüste, yolculardan birinin küfür ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı.
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İki grup arasında başlayan tartışma, minibüsün durmasıyla sokağa taştı.
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Minibüsten inen taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Çıkan arbede, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
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O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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