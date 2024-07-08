  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu

Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu

İstanbul Bahçelievler'de minibüste iki grup arasında kavga çıktı. Minibüsten inen tarafların yumruk yumruğa kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüste, yolculardan birinin küfür ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. 

1 / 5
Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu - Resim: 2

İki grup arasında başlayan tartışma, minibüsün durmasıyla sokağa taştı. 

2 / 5
Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu - Resim: 3

Minibüsten inen taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Çıkan arbede, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. 

3 / 5
Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu - Resim: 4

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 / 5