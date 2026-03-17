Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş
Almanya'dan kaçırılarak Bursa'da harabe bir evde alıkonulan 8 yaşındaki Nazar S., polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Ölen babasının vasiyetiyle adı "Ahmet" olarak değiştirilen ve dünyadan izole edilen küçük çocuğun dramı yürek dağladı. Dronlu takip, teknik dinleme ve titiz bir çalışmayla ulaşılan Nazar'ın geleceğine şimdi mahkeme karar verecek.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2019 yılında babası tarafından Alman annesinden kaçırılan Nazar S.'nin (8) izine tam 7 yıl sonra ulaşıldı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Emniyeti'nin yürüttüğü "özel ekip" operasyonuyla, küçük çocuk bir çöp evin içinde kıyafet yığınları arasında bulundu.
Operasyonun en çarpıcı detayı, Nazar'ın gerçek ismini dahi bilmemesi oldu. Babası U.K.'nin ölmeden önce ailesine "Adı Ahmet kalsın" vasiyeti verdiği ve çocuğun bu isimle büyütüldüğü öğrenildi.
Sosyal hizmetler yurdunda ismini soran görevlilere "Benim adım Ahmet" yanıtını veren küçük çocuğun, dış dünyadan tamamen koparıldığı belirlendi.
Babaanne H.S.'nin yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği ve dronlarla adım adım izlendiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelilerin telefonlarını teknik takibe alarak birbirleriyle yaptıkları "korku dolu" konuşmalardan evin yerini tespit etti. Harabe evde alıkonulan Nazar, koruma altına alınırken babaanne ve bir akrabası tutuklandı.