Minik çocuğun yaramazlığı pahalıya patladı: Altın dolu kutuyu camdan aşağı attı!
Eskişehir'de bir inşaat işçisinin 6 yaşındaki çocuğunun 2'nci kattan aşağı attığı altın dolu kutunun, oradan geçen bir şahıs tarafından alınması kameralara yansıdı.
Eskişehir'de Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi A.A.'ın başına geçtiğimiz Pazar talihsiz bir olay geldi. Köyden Kumlubel Mahallesi'ndeki ikametlerine gelen ailenin en küçük ferdi, 6 yaşındaki M.H.A. içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra, camdan aşağıya attı.
Kutunun belli bir süre sonra olmadığını fark eden A.A. ve eşi çocuğundan "Dışarı attım" cevabı duydu. Camdan aşağıya baktıklarında kaldırım üzerinde olan kutuyu almak için büyük oğullarını yollayan aile, birikimlerinin kısa bir süre kaldırım üzerinden kaybolduğunu fark etti.
Durumu polise ihbar eden A.A., güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadını altın dolu kutuyu aldığını ve oradan uzaklaştığını gördü. Kazandığı parayla araba almak için yaptığı yatırımla yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasına A.A., yardım etmeye hazırlandığını belirtti. Altınları alan şahsa seslenen A.A., birikimini geri getirmesini rica etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay ilgili konuşan A.A., "Pazar günü saat 12.37'de biz kameradan fark ettik. Biz köyden yeni gelmiştik ve daha içerideki eşyalarımızı düzeltmemiştik. Altınlar dolapta kutunun içindeydi. Sonrasında hanım yatağın altına koymak isterken o fark etmeden çocuk nasıl aldıysa. Çocuktur sonuçta. Kutuyu elleriyle sallıyor, bantlı olduğu için açamıyor. Ardından, camdan aşağıya çöpe diye atıyor ama kutu yola düşüyor. Annesine bu durumu söylüyor. Hanım da kutu aşağıdadır diye diğer çocuğu aşağıya gönderiyor. Çocuk bakıyor, bulamıyor. Hanım da aşağıya iniyor, bulamıyor. Biz kameradan baktık. Kucağında kız çocuğu olan bir kadın var. Kızı yere indirip ayağıyla kutuyu tekmeliyor. Ses duyunca eline alıp kutuyu açıyor, içindeki altınları görünce çantasına atıp gidiyor. Başka bir kameradan da baktık, yüzü net şekilde gözüküyor. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından alındı, bize vermediler. Şimdi haber bekliyoruz. Gören veya duyan olursa Allah rızası için bize bilgi verirlerse seviniriz. Sonuçta biz kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum, işçiyim. Daha öncesinde fabrikada çalışıyordum. 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da bugüne dek zar zor kazandık. Belki araba veya başka bir şey alırız diye düşündük ama o da nasip olmadı, gitti" dedi.