Minik kız çocuğundan itfaiye çalışanlarına tüm Türkiye'yi ağlatan mektup...

Notta, “Merhaba, ben küçük bir kızım. Siz bu yangını söndürene kadar biz sizin yanındayız. Ben küçük olabilirim, size bir şey yapamıyorum ama sadece dua edebiliyorum. Bu arada benin adım: Zeynep Sare Elmalı. İyi ki varsınız” ifadelerinin yazdığı görüldü.