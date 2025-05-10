Minyatür ama servet değerinde! 100 bin TL'ye kadar alıcı buluyor

'YAKLAŞIK 7 BİN 575 İLMEK, DÜĞÜM VAR'

Isparta Belediyesi'ne ait Halı, Kilim ve Etnografya Müzesi'nin de sorumlusu olan İhsan Akkuş, müzede minyatür halı üretiminin de yapıldığını söyledi. Minyatür halının özelliklerini anlatan İhsan Akkuş, küçük olmasının yanı sıra aslında emeği yoğun bir ürün olduğuna dikkati çekti. Akkuş, "İsimler, logolar, özel desenler gibi gelen talebe göre önce desenleri çizilir. Bunların da çizilme alanları, deseni tasarlama alanı minyatür olduğu için küçüktür. Yaklaşık 22 santime, 18 santim boyutlarında bir halıdan bahsediyoruz. Bu alanın içerisinde yaklaşık 7 bin 575 ilmek, düğüm var. Dolayısıyla o küçücük ürün bile bu kadar düğümle elde ediliyor. Tasarıma göre önce iplikler, malzemeler belirlenir. Daha sonra dokuyucuya teslim edilir. Bu dokumalar büyük tezgahlarda dokunur, gördüğünüz o küçük, minyatür tezgahlarda dokunmaz. Dokuma bittikten sonra minyatür tezgahlara monte edilir" diye konuştu.