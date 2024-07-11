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Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Kağıthane'de miras anlaşmazlığı yaşayan iki aile cadde ortasında birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. 

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Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Tartışmanın büyüyerek caddeye taştığı olayda, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 

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Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda, bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Mirası kavgasında mahalle karıştı
Kısa sürede gelen ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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