Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Kağıthane'de miras anlaşmazlığı yaşayan iki aile cadde ortasında birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyüyerek caddeye taştığı olayda, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
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Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda, bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Mirası kavgasında mahalle karıştı
Kısa sürede gelen ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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