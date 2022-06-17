Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin'den motosiklet gezisi

Miray Daner “Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Yerine ve duruma göre bazen mantık, bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek son derece önemli. Bir ilişkide hem sevmeli hem de sevilmeli” demişti.