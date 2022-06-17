Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin'den motosiklet gezisi
Miray Daner ile sevgilisi Oğulcan Engin önceki gün Arnavutköy’de motosikletle gezerken görüntülendi.
Ünlü çift trafik sorunundan basit bir çözümle kurtulmuşlardı.
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Kuralları ihmal etmeyip kasklarını takan çift muhabirleri fark edince tebessüm etmekle yetindi.
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Oğulcan Engin, sıkışan trafikte habercilere “Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?” dedi.
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Miray Daner “Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Yerine ve duruma göre bazen mantık, bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek son derece önemli. Bir ilişkide hem sevmeli hem de sevilmeli” demişti.
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