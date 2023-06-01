Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü!
Ünlü Mısır Firavunu Tutankomun, 3 bin yıl sonra ''dijital'' olarak canlandırıldı. Altın maske ile gömülen firavunun ''narin'' yüz hatları şaşkınlığa neden oldu.
Mısır Firavunu Tutankamon, bilim insanlarının yüzünü yeniden inşa etmesiyle 3 bin yıl sonra geri döndü.
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Çalışma, bir hükümdardan çok “genç bir öğrenciye” benzeyen Firavun’un yüzünü tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.
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Tutankamon’un yüz hatları Brezilya, Avustralya ve İtalya'dan akademisyenlerden oluşan uluslararası bir ekip tarafından mumyalanmış kafatasının dijital bir modeli kullanılarak oluşturuldu.
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Yeniden yapılandırma, üç bin yıldan daha uzun bir süre önce öldüğünde henüz ergenlik çağında olan bir firavunun genç ve “narin” yüzünü ortaya koydu.
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