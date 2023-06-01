  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü!

Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü!

Ünlü Mısır Firavunu Tutankomun, 3 bin yıl sonra ''dijital'' olarak canlandırıldı. Altın maske ile gömülen firavunun ''narin'' yüz hatları şaşkınlığa neden oldu.

Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü! - Resim: 1

Mısır Firavunu Tutankamon, bilim insanlarının yüzünü yeniden inşa etmesiyle 3 bin yıl sonra geri döndü. 

1 / 9
Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü! - Resim: 2

Çalışma, bir hükümdardan çok “genç bir öğrenciye” benzeyen Firavun’un yüzünü tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.

2 / 9
Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü! - Resim: 3

Tutankamon’un yüz hatları Brezilya, Avustralya ve İtalya'dan akademisyenlerden oluşan uluslararası bir ekip tarafından mumyalanmış kafatasının dijital bir modeli kullanılarak oluşturuldu.

3 / 9
Mısır Firavunu Tutankamon geri döndü! - Resim: 4

Yeniden yapılandırma, üç bin yıldan daha uzun bir süre önce öldüğünde henüz ergenlik çağında olan bir firavunun genç ve “narin” yüzünü ortaya koydu.

4 / 9