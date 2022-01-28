Mısır'da etrafı dağlarla çevrili ''Ölüler Şehri''nin gizemi çözülemiyor
Mısır'ın Minya kentinde yer alan etrafı dağlarla çevrili mumyalanmış yüzlerce kutsal hayvanın bulunduğu 2 bin 350 yıllık hayvan mezarlığı gizemini koruyor.
Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahire'nin güneyindeki Minya kentinin Tuna el-Cebel bölgesinde kutsal ibis kuşu ve babunların mumyalandıktan sonra gömülmesi için kayaya oyulmuş yeraltı mezarları bulunuyor.
'Ölüler Şehri' olarak isimlendirilen ve M.Ö. 350-300 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen yeraltı mezarlığı, 1932 yılında Mısırlı arkeolog Sami Cebera tarafından keşfedildi.
Yeraltı mezarlığını ziyaret eden Emira İbrahim, "Sosyal medyada Tuna el-Cebel bölgesine ait bazı fotoğraflar gördüm ve burayı çok merak ettim. Daha sonra mezarlıkta bulunan eski Mısır Tanrısı Thoth'ın kutsal tapınak babunu (maymun) ve ibis kuşu hakkında bilgi edindim” dedi.
"BENİ İZLİYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”
Yaptığı araştırmanın ardından yeraltı mezarlığını ziyaret etmeyi çok istediğini dile getiren İbrahim, "Gerçekten muazzam bir şey. Mumyalanmış maymuna bakınca sanki gözlerini bana dikmiş ve beni izliyormuş gibi hissediyorum” diye konuştu.