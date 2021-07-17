Mısır'ın 2 bin 300 yıllık bilmecesi çözüldü
Mısır’da 2 bin 300 yıllık bir mumyanın sargısından alınan parçaların ABD ve Yeni Zelanda’daki iki müzede dağılmış halde bulunduğu keşfedildi. Sargı parçalarını sanal ortamda birleştiren araştırmacılar, binlerce yıllık gizemi çözmeyi başardı ve Ölüler Kitabı’nda yer alan büyüleri ortaya çıkardı.
Arkeologlar, 2 bin 300 yıllık bir mumyadan alınan sargı parçalarının bir parçasının ABD’deki Getty Enstitüsü'nde, diğer bir yarısının ise Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'ne bağlı Teece Müzesi'nde olduğunu fark etti. Ardından bu parçalar sanal ortamda bir araya getirildi.
Uzmanlar, MÖ 300 yılında ölen Petosiris adlı adamın ölüsünü sarmak için kullanılan bandajların üzerindeki hiyeroglifleri okuyarak uzun süredir devam eden bilmecenin bir kısmını çözmeyi başardı.
Uzmanlar, kefenin parçalarının Ölüler Kitabı'ndan sahneleri ve büyülerini betimlediğini söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan bilim insanı Alison Griffith, iki parça arasında küçük bir boşluk olduğunu, ancak buna rağmen büyü tasvirinin 'mantıklı bir açıklama olduğunu söyledi:
"Antik Mısır’da insanlar, ölen kişinin öbür dünyaya yolculuğunda dünyevi şeylere ihtiyacı olduğuna inanırdı. Bu yüzden piramitler ve mezarlarda kullanılan süslemeler sanat amacıyla yapılmadı. Tüm bunlar, ölülerin erzak, hizmetçi ve ihtiyacı olan diğer şeylerle ilgili” dedi.
Bununla birlikte Griffith, Daha önceki dönemlerde MısırlılarIN doğrudan mezar duvarlarına çizim yapıp yazı yazdığını, daha sonraki dönemlerde ise papirüs ve keten kefenlerini kullandıklarını açıkladı.