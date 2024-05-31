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MİT destekli PKK operasyonu: 2 DEM Partili gözaltında

Şanlıurfa'da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik soruşturmada DEM Partili 2 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
MİT destekli PKK operasyonu: 2 DEM Partili gözaltında - Resim: 1

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışması ile terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen ve 6 Mart'ta 17 kişinin tutuklandığı soruşturmada elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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MİT destekli PKK operasyonu: 2 DEM Partili gözaltında - Resim: 2

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyeleri M.K. ile M.Ö.'nün de aralarında olduğu 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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MİT destekli PKK operasyonu: 2 DEM Partili gözaltında - Resim: 3

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. 

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MİT destekli PKK operasyonu: 2 DEM Partili gözaltında - Resim: 4

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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