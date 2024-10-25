MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı
MİT, Ankara TUSAŞ’a yapılan terör saldırısının ardından eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi yerle bir etti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.
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MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.
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Operasyonlara ait görüntülerde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın inlerinin imha edildiği anlar saniye saniye yer aldı.
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