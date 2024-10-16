MİT hepsini Suriye'de bulup, vurdu: 2 hain öldürüldü

MİT, Suriye'nin Tel Rıfat kentinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları "Mazlum" kod adlı Hüseyin Öztürk ve "Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi. Saha ajanları vasıtasıyla terörist Öztürk'ü takibe alan MİT, aldığı anlık istihbaratla Öztürk'ün terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyonla Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.