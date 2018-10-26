  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ekim 2018 13:00

MİT'in sanal müzesi açıldı

MİT'in sanal müzesi açıldı

Analog telefon haberleşme sistemlerinin kullanıldığı 1980'li yıllarda hedef şahısların telefon haberleşmesinin dinlenmesinde kullanılan ÖSA-3A cihazı, adını sistemi tasarlayan MİT mühendislerinin soyadlarının ilk harflerinden aldı.

1/ 66
MİT'in sanal müzesi açıldı

Kripto Defteri...

Şifreleme/kapama ve şifre çözme/açma defterinden dış operasyonlarda şifreli haberleşme için yararlanıldı.

2/ 66
MİT'in sanal müzesi açıldı

Beşli Monitör Cihazı...

Dinleme sisteminin parçaları arasında yer alan bu cihaz, analog telefon hatlarından gerçekleştirilen haberleşmeyi kaydetmek, dinlemek, arayan ve aranan numaraları kaydetmek üzere MİT mühendislerince tasarlandı.

3/ 66
MİT'in sanal müzesi açıldı

Sectel 9600 Kriptolu Telefon...

Güvenli telefon görüşmelerinin yapılabilmesi için üretilen kriptolu telefon, MİT ve diğer gizli servisler tarafından uydu haberleşmelerinde kullanıldı.

4/ 66
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM