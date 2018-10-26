MİT'in sanal müzesi açıldı
Analog telefon haberleşme sistemlerinin kullanıldığı 1980'li yıllarda hedef şahısların telefon haberleşmesinin dinlenmesinde kullanılan ÖSA-3A cihazı, adını sistemi tasarlayan MİT mühendislerinin soyadlarının ilk harflerinden aldı.
Kripto Defteri...
Şifreleme/kapama ve şifre çözme/açma defterinden dış operasyonlarda şifreli haberleşme için yararlanıldı.
Beşli Monitör Cihazı...
Dinleme sisteminin parçaları arasında yer alan bu cihaz, analog telefon hatlarından gerçekleştirilen haberleşmeyi kaydetmek, dinlemek, arayan ve aranan numaraları kaydetmek üzere MİT mühendislerince tasarlandı.