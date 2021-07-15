MIT'nin 50 yıl önceki felaket senaryosu gerçek oluyor
ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, 1972'de insanlığın çevresel ve toplumsal zararları dikkate almadan ekonomik büyüme arayışının, insanlığın çöküşüne yol açacağını öngördü. Yeni bir çalışma ise bu durumun 2040'ta gerçekleşeceğini ortaya koydu.
1972'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, insanlığın çevresel ve toplumsal maliyetleri dikkate almadan ekonomik büyüme arayışının, 21. yüzyılın ortalarında insanlığın çöküşüne yol açacağını tahmin etti.
Hollanda merkezli KPMG adlı danışmanlık şirketinin Sürdürülebilirlik ve Dinamik Sistem Analizi Lideri Gaya Herrington, MIT'nin iddialarını kanıtlamak için 1972'den itibaren dünyanın nasıl ilerlediğini gösteren bir simülasyon oluşturdu.
GELECEK 10 YIL İÇİNDE EKONOMİK BÜYÜME KÜRESEL OLARAK DÜŞECEK
Herrington, nüfus, endüstriyel üretim ve kalıcı kirlilik gibi 10 temel değişkeni inceledi. Mevcut iş modellerinin gelecek on yıl içinde ekonomik büyümede küresel bir düşüşe yol açacağını keşfetti.
Bununla birlikte, veriler daha da kasvetli bir geleceği ortaya çıkardı: Dünya 2040 yılına kadar tam bir toplumsal çöküş yaşayabilir. Toplam bir toplumsal çöküş ise yaşam kalitesinde, gıda üretiminde, endüstriyel üretimde ve nihayetinde insan nüfusunda ani bir düşüş anlamına geliyor.