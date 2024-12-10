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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin konvoyu havaya uçuruldu

MİT, Suriye'nin Kamışlı kentinde Esad rejiminden kalan ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçırmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin konvoyuna operasyon düzenledi. 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin konvoyu havaya uçuruldu - Resim: 1

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı. 

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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin konvoyu havaya uçuruldu - Resim: 2

Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi.

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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin konvoyu havaya uçuruldu - Resim: 3

Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. 

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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin konvoyu havaya uçuruldu - Resim: 4

Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

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