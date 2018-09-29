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  3. 29 Eylül 2018 13:41

MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

Silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzeme imalatında önemli sorumluluklar üstlenen MKEK, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), mühimmat ve silah sistemlerine ilişkin ürünlerini tanıttı.

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MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, AA muhabirine, Azerbaycan'da üçüncüsü gerçekleştirilen fuara katılımın ve ilginin önceki yıllara göre artmaya devam ettiğini söyledi.

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MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

Kurum olarak başından beri fuarın katılımcıları arasında yer aldıklarını belirten Akgül, Türkiye'nin ve MKEK'nin fuara katılımının bir kardeş ülkeyi ve savunma sanayisini desteklemeye yönelik olduğunu dile getirdi.

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MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

Akgül, savunma sanayisi firmaları içinde Azerbaycan ile ilk temasları MKEK'nin sağladığını anımsatarak, "Bunu Azerbaycanlı dostlarımız çok iyi ifade ederler. Kurum olarak Azerbaycan savunma sanayisine ciddi destekler verdik.

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