MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi
Silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzeme imalatında önemli sorumluluklar üstlenen MKEK, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), mühimmat ve silah sistemlerine ilişkin ürünlerini tanıttı.
MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, AA muhabirine, Azerbaycan'da üçüncüsü gerçekleştirilen fuara katılımın ve ilginin önceki yıllara göre artmaya devam ettiğini söyledi.
Kurum olarak başından beri fuarın katılımcıları arasında yer aldıklarını belirten Akgül, Türkiye'nin ve MKEK'nin fuara katılımının bir kardeş ülkeyi ve savunma sanayisini desteklemeye yönelik olduğunu dile getirdi.