MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri
Herkes internette kargoların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri...
Kargoların çalışığ çalışmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. dedi.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
08:30 ile 17:00 arası (Öğle arası vermeyen şubelerde 08:30 ile 16:30 arası)
PTT ŞUBELERİ KAPANDI MI?
Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak. Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak. İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.
Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.