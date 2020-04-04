MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Kargoların çalışığ çalışmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. dedi.