Model ve kick boksçu genç kadın, partide Rus turiste kabusu yaşattı!
İstanbul Beşiktaş'ta model ve kick boks sporcusu B.A. adlı kadının, doğum günü partisinde Rus uyruklu kadın turisti darbettiği iddia edildi. Başını fayansa çarparak yaralandığını belirten Rus turist, suç duyurusunda bulundu.
Olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent’te bulunan bir kitap ofisinde meydana geldi. İddiaya göre tatil için İstanbul’a gelen Rus M.A., daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu N.T. tarafından iş insanı A.D.’nin doğum günü partisine davet edildi. N.T.’nin kendisini otelden alması sonrasında A., partinin düzenlendiği ofise gitti.
SAÇINDAN ÇEKİLDİ YERE İTİLDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde A.D. iddiaya göre A.'yı yanına çağırdı. A. da yanına gittiği A.D.’nin doğum gününü kutlamak istedi. A.D. partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada A.D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu B.K.’a birşeyler söyleyerek A. ile yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen B.K., A.’yı saçından çekti; A.D.'nin ise gülümseyerek A.’yı ittiği iddia edildi.
BAŞINI FAYANSA ÇARPTI
Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen A., başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan A., ayağa kalmaya çalıştığı sırada B.K.’ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi. Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan A., olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Olayın ardından A.D. ve B.K. içeri geçerken A. ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay sonrası M.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, kendisini darbeden B.K. ile A. D. ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü şirket yöneticisi M.C.’den şikayetçi oldu. M.A.’nun darp raporu aldığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.