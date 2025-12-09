Model ve kick boksçu genç kadın, partide Rus turiste kabusu yaşattı!

BAŞINI FAYANSA ÇARPTI

Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen A., başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan A., ayağa kalmaya çalıştığı sırada B.K.’ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi. Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan A., olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Olayın ardından A.D. ve B.K. içeri geçerken A. ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.