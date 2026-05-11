Modifyeli araç fuarında drift kazası kamerada: Bir kişi ölümden döndü!
Çankırı'da düzenlenen modifiyeli araç fuarında adrenalin dolu anlar kanlı bitti. Drift gösterisi sırasında kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, alanda bulunan bir görevliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan görevli hastaneye kaldırılırken, o dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çankırı Merkez ilçesine bağlı Tuzlu Bağlar mevkiinde düzenlenen modifiyeli araçlar ve drift fuarı, beklenmedik bir kazaya sahne oldu. Bir dernek tarafından organize edilen ve çok sayıda otomobil tutkununun katıldığı etkinlikte, akrobasi gösterisi yapan bir sürücü feci bir kazaya sebebiyet verdi.
Fuar alanında ATV ve otomobillerin katılımıyla gerçekleştirilen akrobasi şovları sırasında, ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü drift atmaya başladı. Aracın arka kısmını kaydırarak manevra yaptığı esnada sürücü, pist alanında bulunan görevliyi fark edemedi. Hızla savrulan otomobilin çarptığı görevli, çarpmanın şiddetiyle havada savrularak yere düştü. Kazanın ardından fuar alanında büyük panik yaşanırken, olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi pistte yapılan yaralı görevli, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, talihsiz görevlinin vücudunda çeşitli yaralanmalar olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fuarı izlemeye gelen vatandaşlar, o korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde; otomobilin drift yaptığı sırada kontrolsüz bir şekilde görevliye çarptığı ve görevlinin metrelerce savrulup yere çakıldığı anlar net bir şekilde görülüyor. Kazanın ardından gösterilere bir süre ara verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.