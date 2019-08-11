Moğolistan'da Türk kağanlığına ait "Aşina" damgaları bulundu

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Moğolistan'da kazı çalışması yaptıklarını, bu çerçevede Şivet Ulan bölgesinde birçok arkeolojik buluntunun ortaya çıktığını söyledi. Önemli buluntuların Bilge Kağan ve Kültigin Anıtları'na yakın Nomgon bölgesinde keşfedildiğini ifade eden Kıdırali, "Bu yıl ilk çalışmamızda oradan bir kağana ait olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular çıktı. Çok sayıda balbal taş, taşlarda Aşina Kağan sülalesine ait damgalar, aslan ve onun iki yavrusunun heykeli var." dedi.