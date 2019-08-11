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  3. 11 Ağustos 2019 11:30

Moğolistan'da Türk kağanlığına ait 'Aşina' damgaları bulundu

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Moğolistan'da yapılan arkeolojik kazılarda, Aşina Kağan sülalesine ait damgalar ve arslan heykelleri bulundu. .

Moğolistan'da Türk kağanlığına ait 'Aşina' damgaları bulundu

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Moğolistan'da kazı çalışması yaptıklarını, bu çerçevede Şivet Ulan bölgesinde birçok arkeolojik buluntunun ortaya çıktığını söyledi. Önemli buluntuların Bilge Kağan ve Kültigin Anıtları'na yakın Nomgon bölgesinde keşfedildiğini ifade eden Kıdırali, "Bu yıl ilk çalışmamızda oradan bir kağana ait olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular çıktı. Çok sayıda balbal taş, taşlarda Aşina Kağan sülalesine ait damgalar, aslan ve onun iki yavrusunun heykeli var." dedi.

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Moğolistan'da Türk kağanlığına ait 'Aşina' damgaları bulundu

Önemli buluntuların Bilge Kağan ve Kültigin Anıtları'na yakın Nomgon bölgesinde keşfedildiğini ifade eden Kıdırali, "Bu yıl ilk çalışmamızda oradan bir kağana ait olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular çıktı. Çok sayıda balbal taş, taşlarda Aşina Kağan sülalesine ait damgalar, aslan ve onun iki yavrusunun heykeli var." dedi.

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Moğolistan'da Türk kağanlığına ait 'Aşina' damgaları bulundu

Kıdırali, heykellerin bugüne kadar nadir bulunan buluntular olduğuna dikkati çekerek, "Heykel çok iyi korunmuş. Ayrıca buranın bir anıt olduğu ortaya çıktı. Orada çok sayıda seramik ve kalıntı bulundu. Anlaşılan daha önceden bir kağana ait bir anıt." diye konuştu.

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Moğolistan'da Türk kağanlığına ait 'Aşina' damgaları bulundu

Anıtın zamanında tahrip edildiğini ve taşların yıkıldığını anlatan Kıdırali, anıtın yaşını, devrini ve kime ait olduğunu inceleyeceklerini söyledi.

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