Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı!
Muş'tan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsü, Elazığ'da saldırıya uğramıştı. Saldırganlar aracın şoför ve muavinini demir sopalarla darp ederken hem korkunç olayın görüntüleri hem de saldırının nedeni ortaya çıktı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde esnaf, yolcu otobüsü şoförleri ve muavinleri arasında çıkan kavganın nedeni belli oldu. Otobüsten inen bir yolcunun duvara tuvaletini yaptığı, esnafın duruma tepki göstermesi üzerine kavganın çıktığı öğrenildi.
Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu.
Aşağı inen yolcu duvarın arkasına geçerek, tuvaletini yapmaya başladı. Bunun üzerine dışarı çıkan esnaftan market sahibi M.B., tuvalet yapılan yerin ev olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi ve ileride tuvaletin olduğunu söyledi. M.B., şoförle konuştuğu sırada muavin gelerek M.B.'a saldırdı.
Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Diğer şoför ise marketin içerisine girerek soba kenarındaki demir çubuğu aldı ve saldırıya dahil oldu. Yaralanan ve darp raporu alan M.B. ve G.B., durumu jandarma ile polise bildirerek şikayetçi oldu.